Беларусь планирует подписать кредитные соглашения с Европейским инвестиционным банком на 260 млн евро

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2019 году подписать кредитные соглашения с Европейским инвестиционным банком на 260 млн евро по новым инфраструктурным проектам в области энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства и в транспортной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Министр экономики Дмитрий Крутой во время участия в ежегодных весенних заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком. Основной темой встречи стало обсуждение перспективных направлений сотрудничества с банком и наращивание объемов инвестиций ЕИБ в экономику Беларуси.

Обсуждался и ход подготовки новых инфраструктурных проектов в области энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства, а также транспортной сфере. Планируется, что в текущем году будут подписаны кредитные соглашения по указанным проектам на сумму около 260 млн евро.

Министр назвал перспективным продолжение сотрудничества ЕИБ с белорусскими банками по кредитованию малого и среднего предпринимательства. В 2018 году ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк" со стороны ЕИБ было выделено на эти цели 75 млн евро. Вазил Худак со своей стороны выразил готовность рассматривать новые проектные предложения Беларуси.

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