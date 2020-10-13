Беларусь планирует сократить импорт природного газа

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует сокращать импорт природного газа, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь импортирует большую часть потребляемых энергоресурсов. В связи с этим мы проводим политику энергосбережения, вовлечения в топливно-энергетический баланс местных и возобновляемых источников энергии. Она приносит свои плоды. Но мы прекрасно понимаем, что нам нужно идти вперед. В следующей пятилетке планируем ввести в эксплуатацию не менее 500 МВт теплогенерирующих мощностей с использованием биотоплива в системе жилищно-коммунального хозяйства. Рассчитываем также, что в следующие пять лет, в том числе в связи с вводом АЭС, будет дано развитие новым электротехнологиям, которые позволят максимально исключить из топливно-энергетического баланса природный газ, нефтепродукты. В планах и развитие ВИЭ, их максимальная интеграция в энергосистему", - сказал Михаил Малашенко.

По его словам, следующая пятилетка будет ознаменована прорывными технологиями не только в области топливно-энергетического баланса, но и в промышленности, строительстве. "Они также позволят максимально уйти от импорта природного газа, углеводородов в целом. Это связано в том числе с международными обязательствами Беларуси по снижению выбросов углекислого газа", - отметил зампред Госстандарта.-0-