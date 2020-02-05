Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия на 4,2% в 2020 году

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2020 году на 4,2% по сравнению с 2019-м, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году будет продолжена работа по наращиванию экспорта продовольствия. "У нас уже есть утвержденные правительством планы, они доведены до всех заинтересованных. В планах увеличить поставки на 4,2% по сравнению с 2019 годом и выйти на сумму, превышающую $5,7 млрд", - сказал Алексей Богданов.

Предполагается, что основным драйвером роста традиционно будут молочные продукты. "Проделана огромная работа по улучшению содержания молочного скота на фермах. Видим, что продуктивность и производство молока будут расти. Это дополнительное молоко (вкупе с высокими ценами на молочную продукцию, которые, по прогнозам, сохранятся и в 2020 году) обеспечит нам прирост объемов экспорта", - отметил начальник главного управления ВЭД.

По его словам, надежды возлагаются и на продукцию растениеводства. "Намечаем, что в этом году будет рост производства экспортируемой растениеводческой продукции. Кроме того, климат меняется. Сегодня можно испытывать и выращивать новые, ранее не традиционные для Беларуси виды растений, а затем экспортировать продукцию", - обратил внимание Алексей Богданов.-0-