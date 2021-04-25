25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2021 году увеличить объемы производства молока и мяса. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Беларусь рассчитывает в 2021 году поставить на экспорт сельхозпродукцию на сумму $6 млрд, а к 2025-му нарастить поставки за рубеж до $7 млрд. "Есть два основных фактора - производственный и конъюнктура мирового рынка, где формируется цена на тот или иной вид товара. Первый фактор контролируемый, потому что мы ежегодно строим свою работу на основе планов, стратегий, концепций развития той или иной отрасли. Например, ожидаем, что в этом году производство молока увеличится на 3,6% (до более чем 8 млн т), мяса - на 1,8%. С учетом того, что продовольственная безопасность Беларуси давно обеспечена, весь дополнительный объем продукции будет направлен на экспорт", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что российский рынок остается основным, но при этом проводится активная работа по диверсификации экспорта. "Китай просто ворвался в структуру экспорта нашего продовольствия. По итогам прошлого года КНР заняла третье место в рейтинге всех покупателей нашего продовольствия, обогнав Украину. За 2 месяца текущего года увеличили в 2,2 раза поставки продовольствия в Китай. Так что этот рынок будет активно расти. В целом нам очень интересны страны Персидского залива, Азии, Африки, мы считаем их рынками целевого интереса", - подчеркнул замминистра.

Белорусская делегация недавно посетила Таджикистан. "Прошло несколько масштабных мероприятий: межправкомиссия, выставка Made in Belarus, трехсторонний бизнес-форум "Таджикистан - Беларусь - Афганистан" и аграрный форум "ТаджБелАгро". Был подписан ряд соглашений, контракты на более чем $13,3 млн", - проинформировал Алексей Богданов.-0-