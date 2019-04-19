Беларусь планирует возобновить переговоры с Суданом по второму участку для добычи золота

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь возобновит переговоры с Суданом по второму участку для добычи золота после стабилизации ситуации в этой стране, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

Второй участок был определен, но условия его использования были не до конца согласованы. "Мы однозначно будем держать руку на пульсе и при стабилизации ситуации возобновлять переговоры", - сказал Андрей Худык.

Как сообщалось, участок расположен ближе к реке Нил. По предварительной информации, особенно с учетом близости водных запасов, здесь целесообразна разработка золота.

Беларусь рассчитывала одновременно вести работы и на первом участке. В настоящее время в Судане зарегистрировано соответствующее белорусское предприятие.

Как сообщалось, 11 апреля армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. Министр обороны страны генерал-лейтенант Авад бен Ауф объявил об аресте главы государства, роспуске парламента и действующих органов власти. Кроме того, было объявлено о приостановке действия Конституции и введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.-0-