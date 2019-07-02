Беларусь пока отложила размещение панда-бондов - Минфин

2 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь пока отложила размещение панда-бондов на китайском рынке. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович на Форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получили китайский национальный рейтинг, и возможность такая на сегодня существует. Но учитывая, что у нас появилась возможность привлечения кредита за счет сотрудничества с Банком развития Китая, вопрос размещения панда-облигаций мы пока отложили", - сказал Максим Ермолович.

При этом он уточнил, что у Беларуси достаточно высокая техническая возможность для выхода на рынок панда-бондов. "Будем изучать рынок, мониторить, что происходит с интересом китайских инвесторов к суверенным облигациям на китайском внутреннем рынке. Если общая ситуация станет благоприятной, мы сможем достаточно быстро на этот рынок выйти", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Беларусь изучает различные варианты заимствований в Китае, включая размещение облигаций и кредиты. В июне Максим Ермолович сообщил, что Беларусь планирует до конца 2019 года привлечь от Банка развития Китая кредит на 3,5 млрд юаней.

В 2018 году китайское рейтинговое агентство CCXI присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне "АА+" со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг по китайской национальной шкале был получен для возможности выпуска государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке КНР.-0-