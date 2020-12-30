Беларусь получила первый транш российского кредита в размере $500 млн

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила первый транш российского кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

"В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита 30 декабря на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, соглашение о предоставлении кредита было подписано 21 декабря. Второй транш кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд, будет предоставлен Беларуси в 2021 году.-0-