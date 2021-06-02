2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила второй транш российского кредита в размере $500 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

"В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России 2 июня на счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.-0-