Россия в июне направит Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия в июне планирует направить Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что даже не затрагивал вопрос о поступлении второго транша кредита, коснулся его в конце встречи Владимир Путин. "Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договоренному кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне", - рассказал Александр Лукашенко.

Соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в $1 млрд было подписано в декабре прошлого года. Первый транш поступил в Беларусь в том же месяце.-0-