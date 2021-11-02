Беларусь поставит в Украину 500 МВт электроэнергии по договору об аварийной помощи

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет", - рассказали в пресс-службе.

Поставки будут осуществляться до 21.00.-0-