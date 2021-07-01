Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 1 июля 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:44 Большой детский праздник стартует 3 июля в Могилеве Регионы
07:28 Координационный совет по биологической безопасности намерены создать в ОДКБ Общество
07:18 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июля Общество
07:07 Онлайн-конференция об изменениях в законы о рекламе и госрегулировании торговли и общественного питания пройдет 2 июля на сайте БЕЛТА Общество
07:04 Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
07:03 Пресс-конференция о работе государственной лесной охраны летом пройдет в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: второй день Форума регионов, доклад МИД и финал Social Weekend Общество
00:59 В Турции полностью отменяют комендантский час, введенный в ноябре в связи с пандемией В мире
00:35 В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса В мире
30.06.21
30.06.21 23:53 Школьник на велосипеде пострадал в ДТП на улице Максима Горецкого Происшествия
30.06.21 23:20 На белорусско-латвийской границе 1 июля возможно скопление большегрузов по техническим причинам Общество
30.06.21 22:59 Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд В мире
30.06.21 22:30 ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины В мире
30.06.21 22:00 ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Независимости Регионы
30.06.21 21:55 Германия в 2022 году намерена закупить вакцины от коронавируса почти на 4 млрд евро В мире
30.06.21 21:52 Минчанку приговорили к 2 годам "домашней химии" за нарушение равноправия граждан Происшествия
30.06.21 21:49 Прокуратура Гомельской области не позволила избежать ответственности за покушение на убийство Происшествия
30.06.21 21:46 В пострадавших от торнадо районах Чехии снесут 150 жилых домов В мире
30.06.21 21:40 "Белтехосмотр" за 5 месяцев выдал более 960 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении Общество
30.06.21 21:39 Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдоне Спорт
30.06.21 21:37 Латвия отменила режим ЧС в системе здравоохранения из-за улучшения эпидситуации В мире
30.06.21 21:20 Руководство Суэцкого канала договорилось с владельцем судна Ever Given о компенсации в размере $540 млн В мире
30.06.21 20:58 Дорожную разметку в Минске в ночь на 1 июля будут наносить на 15 участках Регионы
30.06.21 20:50 Аномальная жара в США угрожает серьезными лесными пожарами В мире
30.06.21 20:36 Конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву пройдет в Бобруйском районе 2 июля Регионы
30.06.21 20:17 В Сербии умер последний узник концлагеря Ясеновац В мире
30.06.21 20:10 TikTok заявил о закрытии более 7 млн аккаунтов детей Технологии
30.06.21 19:48 Режиссер Елена Турова на творческой встрече в Могилеве расскажет о создании фильма "Звезды седьмого неба" Культура
30.06.21 19:41 В созвездии Орла найден белый карлик размером с Луну Технологии
30.06.21 19:30 Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования Компартии Китая Президент
Все новости
Все новости
Экономика
01 июля 2021, 07:04

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 июля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 июня 2021 года №366, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $61,5 за 1 т (ранее - $58,8); прямогонный бензин - $33,8 за 1 т (ранее - $32,3); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $18,4 за 1 т (ранее - $17,6).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июня. Тогда они также повышались.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
нефтепереработка нефть пошлины
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Нацбанк скорректировал порядок установления курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам
Фото из архива Развитие белорусской экономики требует соответствующей реакции на новые вызовы и угрозы - Гусаков
Фото из архива Продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области устойчиво растут
Иван Головатый Гендиректор "Беларуськалия": Сложности дают повод оглянуться, собраться и придумать что-то новое
Фото inform.kz Минэнерго Казахстана рассказало, когда могут начаться поставки нефти в Беларусь
Фото из архива Минздрав установил порядок участия в госзакупках незарегистрированных медизделий
Главное
"У вас есть достойный и мощный бэкграунд" - Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников
Минск и Пекин подтвердили готовность взаимной поддержки на международной арене
Форум регионов Беларуси и России доказал свою состоятельность - Исаченко
Кочанова ознакомилась с экспозицией передвижного музея "Поезд Победы"
Топ-новости
Картина дня: второй день Форума регионов, доклад МИД и финал Social Weekend
Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования Компартии Китая
Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев
Пресс-конференция о работе государственной лесной охраны летом пройдет в пресс-центре БЕЛТА
Гендиректор "Беларуськалия": Сложности дают повод оглянуться, собраться и придумать что-то новое
Модернизация предприятий стройкомплекса направлена на обеспечение внутреннего спроса - Пархамович
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Независимости
Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдоне
В Беларуси планируют расширить целевой набор
Анастасия Шкурдай выиграла Кубок Беларуси на дистанции 100 м на спине
Нацбанк скорректировал порядок установления курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам
Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 1 июля из-за гроз
Parimatch объявляет о партнерстве с Ticketpro: будь в игре!
РЕПОРТАЖ: За приятными покупками и иммунитетом: как проходит вакцинация от COVID-19 в ТЦ "Столица"
Беларусь и Россия создадут совместный деловой совет
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.