Беларусь предлагает африканским странам сотрудничать в сфере услуг, АПК и машиностроении

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает африканским странам сотрудничество в сфере услуг, агропромышленном комплексе и машиностроении. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович после видеоконференции "Африка - Беларусь: текущая ситуация и новые ориентиры для совместных бизнес-проектов".

"С Африкой у нас неплохая история сотрудничества, и наше партнерство год за годом постепенно прирастает. Хоть этот год не показательный, но тем не менее в 2020 году белорусские продукты появились на новых рынках африканских стран. С Египтом достаточно динамичное взаимодействие", - отметил руководитель БелТПП.

По словам Владимира Улаховича, для Беларуси с точки зрения бизнеса есть три основных направления сотрудничества со странами Африки. "Первое - это то, что касается машиностроения и развития соответствующей инфраструктуры. В Египте, например, у нас есть сборочное производство белорусской техники, с целым рядом других стран тоже идет обсуждение подобных вопросов. Второе направление - это все, что связано с производством продуктов питания, аграрными технологиями, сельхозтехникой. В этом Беларусь готова предложить полный пакет услуг своим партнерам из Африки", - рассказал председатель палаты. Что касается третьего направления сотрудничества, это, по мнению главы БелТПП, сфера услуг, а именно образование, медицина, IТ-технологии.

"Кроме того, Африка очень богата полезными ископаемыми, там богатейшие залежи, начиная от урана и заканчивая нефтью, и это все национальное достояние африканских стран, но им нужны партнеры, чтобы разрабатывать добычу. И в этом направлении они очень открыты к партнерству с Беларусью", - сообщил он.

Говоря о сегодняшней видеоконференции, Владимир Улахович отметил: запланирован форум был давно, но изначально его хотели приурочить к выставке "Белагро". Провести его планировалось в виде двух частей. "Предполагалось, что изначально будет представлен белорусский потенциал африканским партнерам, а потом мы планировали предоставить возможность африканским заинтересованным странам сделать презентацию для нашего бизнеса. Но, к сожалению, пандемия нам это не позволила сделать. Однако мы все же решили сделать форум в онлайн-формате. Так, в ноябре мы провели белорусскую часть мероприятия с участием наших дипломатов, а сейчас были проведены презентаций девяти африканских стран, а всего с нами на связи были представители 17 посольств", - рассказал председатель палаты.

Сегодня для участия в видеоконференции зарегистрировались более 200 белорусских предприятий, от них поступило более 200 вопросов, предложений и проектов. "Часть вопросов мы уже успели передать представителям конкретных стран. Те, что поступили сегодня в течение семинара, мы еще обработаем и передадим заинтересованным лицам, чтобы ни одно предложение и ни один запрос наших предприятий не пропали", - добавил Владимир Улахович.-0-