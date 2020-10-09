Во время заседания
9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в декабре в Минске, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусская сторона рассчитывает провести в декабре 2020 года в Минске заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором будут подведены итоги белорусского председательства и приняты стратегические направления евразийской экономической интеграции до 2025 года", - сказал Роман Головченко.
По его словам, белорусская сторона надеется на поддержку этого предложения главами государств - членов ЕАЭС.-0-