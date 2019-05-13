Беларусь предлагает создать специализированный банк "Восточного партнерства"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предложил создать в Европейском инвестиционном банке специальное "окно" для проектов "Восточного партнерства" или специализированный банк ВП. Об этом он заявил сегодня в Брюсселе на встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство", посвященной ее 10-летию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Владимир Макей высказался за реализацию крупных инфраструктурных проектов в рамках плана действий по инвестированию в трансъевропейскую транспортную сеть, призвал к упрощению условий торговли с ЕС, в том числе для неассоциированных стран-партнеров.

Министр предложил определить амбициозные, но реалистичные приоритеты "Восточного партнерства" на период после 2020 года. "Почему бы, например, к 2030 году не увеличить экспорт стран ВП в ЕС и объем инвестиций ЕС в страны ВП втрое, количество создаваемых Евросоюзом рабочих мест в странах "Восточного партнерства" вдвое, реализовать в каждом городе как минимум один проект по энергоэффективности?" - заявил он.

Касаясь темы трансграничной мобильности, Владимир Макей выступил за устранение искусственных формальностей при пересечении границы с ЕС, которые приводят к тому, что граждане вынуждены ожидать в очереди до 10 часов, а грузовые автомобили - до нескольких дней.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства призвал к активизации сотрудничества в цифровой сфере, разработке регионального соглашения о защите личных данных. По примеру школы ВП в Тбилиси предложил учредить ИТ-школу "Восточного партнерства" в Минске. Он также подчеркнул важность дополнительных усилий в сфере поддержки предпринимательства, малых и средних предприятий.

Министр проинформировал участников заседания о готовности белорусской стороны провести в Минске мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Владимир Макей также провел сегодня встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и ВП, во время которых обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы взаимодействия Беларуси с ЕС. Пользуясь случаем, он пригласил партнеров из ЕС и стран ВП посетить II Европейские игры в Минске 21-30 июня 2019 года.-0-

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