Беларусь предложила провести Евразийский форум в Минске очно

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь предложила провести Евразийский экономический форум в Минске в декабре в очном формате. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"С большой долей вероятности заседание Евразийского межправсовета пройдет очно в Ереване 9 октября, - сообщила Ия Малкина. - Вице-премьеры только что обсудили этот вопрос на заседании Совета ЕЭК. Кроме того, белорусская сторона предложила провести очно и Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске. Армения и Кыргызстан поддержали, две оставшиеся страны взяли паузу для проработки вопроса".-0-