Беларусь предоставит экспортный кредит Монголии на покупку своей техники

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Монголия заключили межправительственное генеральное соглашение о предоставлении экспортного кредита, которое позволит обеспечить поставки в Монголию белорусской техники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Документ подписан во время визита в Монголию белорусской делегации, которую возглавил заместитель министра промышленности Александр Огородников. В состав делегации вошли представители МТЗ, МАЗ, "Гомсельмаша", "Бобруйскагромаша", "Могилевлифтмаша", "Пожснаба" и Банка развития.
Члены делегации провели встречи с руководством Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерства финансов, Министерства развития дорог и транспорта, Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям, мэрии Улан-Батора, а также нескольких монгольских компаний, заинтересованных в поставках белорусской техники.
"Предполагается, что в ближайшие годы стороны будут прорабатывать вопросы поставок пожарной, сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и дорожно-уборочной техники, пассажирских лифтов и железнодорожных вагонов", - сообщили в ведомстве.
Стороны также согласовали сроки проведения очередного заседания белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно пройдет в июне этого года.-0-
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