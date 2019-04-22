Беларусь предоставит экспортный кредит Монголии на покупку своей техники

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Монголия заключили межправительственное генеральное соглашение о предоставлении экспортного кредита, которое позволит обеспечить поставки в Монголию белорусской техники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Документ подписан во время визита в Монголию белорусской делегации, которую возглавил заместитель министра промышленности Александр Огородников. В состав делегации вошли представители МТЗ, МАЗ, "Гомсельмаша", "Бобруйскагромаша", "Могилевлифтмаша", "Пожснаба" и Банка развития.

Члены делегации провели встречи с руководством Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерства финансов, Министерства развития дорог и транспорта, Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям, мэрии Улан-Батора, а также нескольких монгольских компаний, заинтересованных в поставках белорусской техники.

"Предполагается, что в ближайшие годы стороны будут прорабатывать вопросы поставок пожарной, сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и дорожно-уборочной техники, пассажирских лифтов и железнодорожных вагонов", - сообщили в ведомстве.

Стороны также согласовали сроки проведения очередного заседания белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно пройдет в июне этого года.-0-