Беларусь презентовала экономический и образовательный потенциал в румынском Бакэу

14 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь презентовала свой экономический и образовательный потенциал в румынском Бакэу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Бухаресте.
Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич во время поездки в расположенный на Востоке Румынии уезд Бакэу провел встречи и переговоры с председателем совета этого уезда Сорином Брашовяну, префектом уезда Валентином Иванчей, сенатором парламента Румынии Виорелом Илие, мэром города Мойнешти Валентином Виеру, директором департамента Министерства здравоохранения Румынии Алином Настасе, ректором Университета имени Василе Александри Каролем Шнаковзким, а также руководством компаний Aerostar, Agricola, Romchim Protect.
Руководитель белорусской дипломатической миссии провел презентацию торгового, промышленного, экономического, инвестиционного, образовательного и туристического потенциала Беларуси. Он обсудил с председателем совета уезда Бакэу перспективы развития межрегионального сотрудничества. Сорин Брашовяну выразил готовность в ближайшее время посетить один из регионов Беларуси с целью установить двустороннее взаимодействие.
Бакэу обладает развитой промышленностью, занимая пятое место по объему производства товаров среди уездов Румынии. Основными отраслями являются нефтяная, машиностроительная, авиационная, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность и добыча угля.-0-