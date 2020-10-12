Беларусь презентовала торговый и экономический потенциал в турецкой провинции Эскишехир

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее развитие торгового и инвестиционного сотрудничества Беларуси и турецкой провинции Эскишехир обсуждалось во время визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Турции Виктора Рыбака в город Эскишехир. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Эскишехир является крупным культурным и промышленным центром на северо-западе Турции с населением около 900 тыс. человек. В городе расположен ряд важных турецких предприятий машиностроения, авиационной промышленности, представлены производители сельскохозяйственной, пищевой, строительной, текстильной и деревообрабатывающей отраслей, функционируют около 20 тыс. субъектов хозяйствования, действует Анатолийский университет - крупнейший по количеству студентов в Турции и четвертый по этому показателю в мире.

Во время визита Виктор Рыбак встретился с руководством провинции и мэрии. "Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгового и инвестиционного сотрудничества Эскишехира с Беларусью, в том числе в региональном аспекте", - отметили в МИД.

Состоялись презентации торгово-экономического потенциала Беларуси на базе промышленной и торговой палат Эскишехира. Посол представил торговые предложения белорусских субъектов хозяйствования, заинтересованных в поставках продукции в Турцию и развитии взаимодействия с турецким бизнесом.

Руководитель дипмиссии также посетил производственную компанию "Албайрак Макина", которая сотрудничает с Минским метрополитеном в области оснащения объектов третьей линии минского метро.-0-