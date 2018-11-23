Беларусь присоединилась к исследованию ОЭСР о системе оценки финансирования предпринимательства

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о системе оценки финансирования малого и среднего предпринимательства. Такая договоренность достигнута во время визита белорусской делегации под руководством заместителя министра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова в Париж для участия в Неделе Евразии-2018, мероприятия которой проходили 19-21 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

"Белорусской делегацией передана заявка о присоединении Беларуси к исследованию ОЭСР "Система оценки финансирования малого и среднего предпринимательства". Национальным координатором данного проекта выступит Министерство экономики", - отметили в белорусском диппредставительстве.

С главой отдела Евразии ОЭСР Уильямом Томпсоном обсуждены итоги сотрудничества Беларуси по программе ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии и перспективные направления взаимодействия в ближайшее время. Также рассмотрены промежуточные результаты реализации в Беларуси рекомендаций экспертов ОЭСР по итогам проведения коллегиальной экспертной оценки страны "Улучшение профессиональных навыков малого и среднего предпринимательства посредством услуг по поддержке предпринимательства". Окончательные итоги данного проекта будут представлены во время Недели Евразии-2019.

Валерий Ковальков также принял участие в тематической сессии и панельной дискуссии по теме "Эффективная политика гендерного равенства как фактор, определяющий будущее".

Организация экономического сотрудничества и развития - международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.-0-