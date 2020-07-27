Беларусь привлекает гранты фондов NDEP и E5P для улучшения качества воды в 7 городах

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлекает гранты фондов Экологического партнерства Северного измерения (NDEP) и Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P) для улучшения качества воды в семи городах. Соответствующие соглашения подписаны сегодня в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Основное финансирование по проекту "Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап" предусмотрено за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития в размере 26,8 млн евро. Эти средства будут направлены на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин, Шклов. Планируемый срок реализации мероприятий - 2020-2024 годы.

Сегодня подписаны соглашения о привлечении дополнительного финансирования - грантовых средств от Экологического партнерства Северного измерения (NDEP) и Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P).

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель обратил внимание: Беларусь является участницей многих конвенций по охране окружающей среды, а также ставит перед собой задачи по достижению Целей устойчивого развития. Одна из таких целей - обеспечение населения качественной водой, чему будет способствовать проект по очистке сточных вод.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель отметил, что оба фонда созданы благодаря инициативам Евросоюза, при этом ЕС является самым крупным донором.

"Мы рады, что этот проект поможет финансировать очистные сооружения в небольших населенных пунктах. Проект повысит качество основных услуг населению и также принесет экономическую пользу трансграничного характера", - считает Дирк Шубель.-0-