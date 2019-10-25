25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает не затягивать работу над общими энергорынками ЕАЭС для их запуска с 2025 года, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского правительства напомнил, что в повестке евразийской интеграции по-прежнему остаются вопросы формирования общих рынков союза. Подписан договор о формировании общего рынка электроэнергии, начата реализация концепций формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Главы государств утвердили концепцию формирования общего финансового рынка. По словам белорусского премьер-министра, на этих направлениях предстоит сосредоточить усилия в ближайшей перспективе, поскольку с 1 января 2025 года эти рынки должны начать полноценное функционирование, доказывая единство и состоятельность союза.

"Ни для кого не секрет, что сегодня Беларусь и Россия ведут диалог по построению соответствующих единых рынков в двустороннем формате. Поставлена амбициозная цель - обеспечить начало их функционирования с 1 января 2021 года. Уже сейчас можно сказать, сколь непроста и многогранна задача, поскольку затрагивает целый пласт экономических отношений не только на уровне субъектов хозяйствования, но и на уровне государств", - отметил Сергей Румас.

"Поэтому активная работа по построению общих рынков Евразийского экономического союза должна предметно вестись уже сегодня. Только такой подход, позволит гарантировать выход к 2025 году на конкретный результат", - подчеркнул премьер-министр.-0-