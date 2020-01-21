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21 января 2020, 15:12

Беларусь продолжает переговоры с Россией о поставках нефти

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь продолжает переговоры с Россией о поставках нефти. Об этом заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ведутся консультации между компаниями - субъектами. Также ведутся определенные консультации на уровне Министерства энергетики Российской Федерации, концерна "Белнефтехим". Безусловно, мы ожидаем, что данные переговорные процессы продолжатся и на более высоком уровне", - сказал руководитель концерна.

"По времени я пока не могу вам ответить. Надеюсь, в ближайшее время", - добавил Андрей Рыбаков.

/Будет дополнено/.-0-

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Белнефтехим нефть переговоры Россия
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