Беларусь продолжает взаимодействие с МВФ, новая программа возможна при сближении подходов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжает текущее взаимодействие с Международным валютным фондом, новая программа с фондом возможна при сближении подходов двух сторон. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Дмитрий Калечиц на полях конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас продолжается взаимодействие с фондом, которое (у МВФ. - Прим. БЕЛТА) со всеми странами, идет обмен информацией по поводу развития экономической ситуации. Миссия фонда, которая работает по Беларуси, активно взаимодействует с нашими специалистами, отслеживает ситуацию, говорит о том, какие она видит риски с точки зрения развития ситуации, какие меры могут быть предприняты, - отметил Дмитрий Калечиц. - Мы в свою очередь рассказываем, как обстоят дела в экономике, какие видим риски. То есть идет нормальный обмен информацией по поводу того, как мы видим развитие экономики".

По словам зампреда Нацбанка, никаких дополнительных шагов во взаимодействии с МВФ не планируется прямо сейчас. "Будем смотреть, как развивается ситуация. У нас большой блок вопросов с точки зрения технической помощи, будем работать с ними в части монетарной политики", - добавил он.

Что касается возможности новой программы Беларуси с МВФ и предоставления кредита, то Дмитрий Калечиц пояснил, что речь об этом может идти, но это процедура не одного дня. "Этот вопрос надо обсуждать, надо находить точки сближения во взглядах на развитие экономики, понимание рисков, а также мер, чтобы развиваться дальше", - сказал зампред Нацбанка.

Ранее министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщал, что переговоры с МВФ по новой кредитной программе могут быть возобновлены в 2020-2021 годах. Основой для новой программы может стать дорожная карта структурных реформ, подготовленная вместе с Всемирным банком.-0-