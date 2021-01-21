Беларусь продолжит обмен опытом с Республикой Корея по развитию цифровой инфраструктуры

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приняла участие в семинаре в рамках программы обмена знаниями с Республикой Корея, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении в Сеуле.
"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков принял участие в семинаре, который положил начало проекту "Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси" в рамках программы обмена знаниями на 2020-2021 годы с Республикой Корея", - отметили в дипломатической миссии.
Программа обмена знаниями (KSP) является программой экономического сотрудничества Министерства экономики и финансов Республики Корея, нацеленной на обмен опытом развития со странами-партнерами. Беларусь впервые приняла участие в программе обмена знаниями в 2018-2019 годах с проектом "Цифровая трансформация национальной экономики Республики Беларусь". В 2020- 2021 годах по программе обмена знаниями одобрены два новых проекта с Беларусью.
Андрей Попков приветствовал текущий проект в области цифровой трансформации и подчеркнул важность изучения корейского опыта в области развития технологических платформ и цифровой инфраструктуры для ускорения устойчивого экономического роста Беларуси в эпоху четвертой промышленной революции.
Во время онлайн/офлайн семинара белорусскую делегацию в Минске возглавил первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь. Текущая ситуация в области цифровой трансформации национальной экономики и ожидаемые результаты от проекта были представлены Министерством экономики. Белорусские участники из разных министерств и организаций поделились своими взглядами в отношении плана предстоящего проекта, подготовленного Корейским институтом развития и экспертами.-0-