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21 сентября 2020, 18:04

Беларусь продолжит открытое и конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ - Каранкевич

Фото Министерства энергетики
Фото Министерства энергетики

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь высоко оценивает результаты сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и продолжит открытое и конструктивное взаимодействие с ним. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на 64-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Руководитель Минэнерго отметил, что Беларусь и МАГАТЭ ведут полномасштабное взаимодействие практически по всему спектру деятельности агентства. За последние годы Беларусь приняла семь связанных со строительством АЭС консультативных и оценочных миссий МАГАТЭ. "Результаты их работы мы считаем весьма полезными и планомерно выполняем полученные рекомендации", - заявил Виктор Каранкевич.

Фото Министерства энергетики
Фото Министерства энергетики

В Беларуси высоко ценят оказываемую агентством техническую и экспертную поддержку в развитии инфраструктуры ядерной энергетики. "Наш опыт взаимодействия с МАГАТЭ в этой сфере свидетельствует о высокой эффективности разработанного агентством инструментария по поддержке стран, приступивших к реализации ядерно-энергетических программ", - сказал министр.

Беларусь также поддерживает усилия МАГАТЭ по укреплению физической ядерной безопасности в глобальном контексте. "На национальном уровне этому направлению в нашей стране уделяется особое внимание. В 2021 году ожидается визит в Беларусь консультативной миссии МАГАТЭ по физической защите", - добавил Виктор Каранкевич.

Он также проинформировал о ходе строительства Белорусской атомной электростанции. В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на первый квартал 2021 года, второго - на 2022 год.

"Мы убеждены, что устойчивое развитие и процветающее будущее неразрывно связаны с ядерными технологиями. Их применение вносит важный вклад в повышение благосостояния наших народов и способно обеспечить устойчивое энергообеспечение, не создавая при этом значительной дополнительной нагрузки на окружающую среду", - заявил руководитель ведомства.

Хорошим примером востребованности ядерных технологий стала работа МАГАТЭ по укреплению потенциала государств в борьбе с пандемией COVID-19. Виктор Каранкевич выразил благодарность агентству за помощь, оказанную в этой связи Беларуси, а также тем странам, благодаря финансовой поддержке которых это помощь стала возможной.

"В рамках реализации своей ядерно-энергетической программы Беларусь продолжит открытое и конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ и всеми другими заинтересованными партнерами", - резюмировал руководитель Министерства энергетики.

64-я сессия генеральной конференции МАГАТЭ проходит 21-25 сентября в Венском международном центре. Агентство подведет итоги работы за 2019 год, обновит бюджет и обозначит приоритеты на 2021 год. Участники конференции обсудят актуальные вопросы в сфере ядерной и радиационной безопасности, физической ядерной безопасности, международного технического сотрудничества. В программу также включен вопрос о проводимой МАГАТЭ работе в области обнаружения COVID-19. Делегацию Беларуси на сессии возглавляет министр энергетики Виктор Каранкевич.-0-

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