2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает контракты на поставку в Кыргызстан крупных партий автобусов и электробусов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сегодня в кулуарах проходящего в Москве второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы активно развиваем сотрудничество с Кыргызстаном, - сказал вице-премьер. - Сейчас отрабатываем вопрос поставки нашей техники - автобусов (контракт - более 1 тыс. единиц). Они увидели, что наш товар долговечный, конкурентоспособный. Мы надеемся, что придем не только в чистом виде с поставками, но и разовьем инфраструктуру. Это и сервисное, и гарантийное обслуживание, поставка запчастей".

"Также тема развития транспортного сообщения в Бишкеке - это электробусы. Здесь тоже помимо непосредственно самого электробуса как транспортного средства мы должны развить инфраструктуру электрозарядных станций", - добавил Игорь Петришенко.-0-