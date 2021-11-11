Беларусь прорабатывает создание СП по производству ветпрепаратов в Казахстане

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает создание совместного предприятия по производству ветпрепаратов в Казахстане. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На форуме в Казахстане в начале ноября были подписаны конкретные договоры: на проектирование молочно-товарного комплекса, на поставку белорусского оборудования для его укомплектования, на поставку племенных животных белорусской селекции, а также на поставку мясной и молочной продукции. Сейчас казахстанская делегация посещает Беларусь. Мы подтвердили прежние договоренности и углубились в дальнейшую работу по таким направлениям, как сотрудничество в сфере аграрного образования и науки, селекции, ветеринарии. Сейчас идет проработка создания совместного предприятия для выпуска ветеринарных препаратов и для рынка Казахстана, и для третьих стран", - сказал Иван Крупко.

Он отметил, что сотрудничество Беларуси и Казахстана в сфере АПК развивается динамично. В январе - сентябре 2021 года экспорт сельхозпродукции в эту страну составил $219,7 млн, или 107,1% к аналогичному периоду прошлого года. Казахстан является для Беларуси третьим импортером сельхозпродукции и продуктов питания после России и КНР. Традиционно из Беларуси в Казахстан поставляются мясная и молочная продукция, племенная продукция, сахар. Из Казахстана в Беларусь - хлопковое волокно, овощи, бахчевые.

Ербол Карашукеев

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев выразил заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимной торговли продукцией АПК. "У нас есть большой потенциал для расширения поставок. Есть над чем поработать для активизации присутствия как казахстанской продукции на белорусском рынке, так и белорусской - на рынке Казахстана", - подчеркнул он.-0-

Фото Оксаны Манчук