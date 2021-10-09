9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на кратный рост поставок продовольствия в Приморский край России. Об этом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра недавно вернулся из Владивостока, где в течение недели проводится фестиваль "Дни Республики Беларусь в Приморском крае". На главной площади Владивостока выставили коммунальную, сельскохозяйственную и строительную технику машиностроительных заводов. Свою продукцию жителям и гостям города предложили и производители продуктов питания.

Алексей Богданов рассказал, что в части продукты питания представили 11 отечественных предприятий, в том числе кондитерские, молокоперерабатывающие, мясокомбинаты. "Каждый день большие очереди за нашей продукцией. Даже несмотря на то, чтобы были будние дни, очередь стояла. Сегодня боятся (торговля продолжается и в выходные 9-10 октября. - Прим. БЕЛТА), чтобы хватило продукции", - рассказал замминистра.

Он отметил, что для Беларуси выгодны поставки в Приморский край, несмотря на большое транспортное плечо. Более того, уже не первый год идут поставки отечественной продукции и в другие дальневосточные регионы, включая Сахалин, Камчатку.

По словам Алексея Богданова, на полях мероприятия во Владивостоке проходил бизнес-форум, и есть большая заинтересованность торговых сетей в увеличении объемов поставок белорусской продукции. "Видим уже сегодня, что объем наших поставок в этот дальневосточный регион будет расти кратно", - сказал он.

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