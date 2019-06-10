10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает расширить взаимодействие с инвесторами лондонского Сити. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с лорд-мэром лондонского Сити Питером Эстлином, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже сделали достаточно уверенные шаги по развитию сотрудничества с инвесторами, которые являются резидентами Сити, особенно в том, что касается работы на рынках долгового капитала. Беларусь рассчитывает с вашей помощью расширить поле нашего взаимодействия, придать этим отношениям дальнейшее развитие и системный характер", - отметил Сергей Румас.

Глава правительства обратил внимание, что Беларусь - страна с открытой экономикой, для которой полноценная вовлеченность в мировые экономические процессы является не просто актуальной задачей, но условием развития. "В этой связи прочные контакты в финансовой и деловой среде лондонского Сити представляют для нас несомненную важность", - подчеркнул он.

Сергей Румас также пригласил Питера Эстлина посетить с визитом Беларусь.

Лондонский Сити (the City of London) - административно-территориальное образование, церемониальное графство в центре региона Большой Лондон, историческое ядро Лондона. Сити считается одной из столиц мирового бизнеса. В Сити размещено свыше 250 иностранных банков из более чем 70 стран. В расположенных здесь офисах работают примерно треть миллиона человек (постоянно живут в Сити всего 7 тыс. человек).-0-

Фото Андрея Покумейко