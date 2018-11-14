Беларусь рассчитывает удвоить объем инвестиций к 2025 году

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой во время парламентских слушаний о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задачи на перспективу у нас амбициозны: войти в топ-30 рейтинга Doing Business, создать лучшие в ЕАЭС условия, увеличить к 2025 году объем общих инвестиций в стране до Br53 млрд - практически в два раза к текущему уровню. Для этого нужно работать по нескольким основным направлениям: завершить работу по корректировке законодательной базы, скорректировать ряд постановлений правительства по порядку заключения инвестиционных договоров, реализовать дорожную карту снятия барьеров и изъятий в ЕАЭС. Дальше мы должны упрощать процедуры и сокращать сроки получения всех разрешений, по возможности в ближайшей перспективе создать полную цифровую основу совершения этих процессов с целью исключения личностного, субъективного фактора", - сказал Дмитрий Крутой.

Правительство занимается вопросом подготовки инвестиционных площадок с готовой транспортной, инженерной инфраструктурой. "Президент поддержал инициативу правительства и разрешил привлекать кредитные ресурсы на эти направления. В частности, мы работаем с Европейским банком реконструкции и развития", - отметил министр.

Планируется переформатировать работу Национального агентства инвестиций и приватизации. "Сейчас завершается подготовка предложений с целью сделать этот институт полноценным "одним окном" для инвесторов", - добавил Дмитрий Крутой. Большое внимание уделяется инвестиционной политике на уровне регионов.

Кроме того, правительство начало работу с Всемирным экономическим форумом, чтобы с 2020 года Беларусь была включена в рейтинг глобальной конкурентоспособности, тоже важный для инвесторов.

По итогам девяти месяцев 2018 года отмечается положительная динамика роста инвестиций в целом по Беларуси - на 9,8%. "При этом есть опережающий рост затрат на приобретение машин, оборудования, в том числе по крупным инвестиционным проектам, таким как модернизация нефтеперерабатывающих заводов, строительство АЭС, проекты "Беларуськалия", "Славкалия" и другие. В структуре инвестиций в реальный сектор экономики эти 100 крупнейших проектов занимают около 40%", - рассказал министр.

Привлечено $1,4 млрд прямых иностранных инвестиций. Практически выполнено годовое задание. По сравнению с прошлым годом произошел прирост 47%. "Если смотреть структуру прямых иностранных инвестиций, видно, что иностранный капитал продолжает превалировать в быстро окупаемых отраслях экономики. В первую очередь это торговля и сфера услуг. Наша задача все-таки постепенно проводить переориентацию и на промышленный сектор", - заявил Дмитрий Крутой.

До 2025 года в Беларуси планируется привлечь на первоочередные инфраструктурные проекты около $6 млрд, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.-0-