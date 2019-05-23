Беларусь расширит участие в национальной программе Египта по созданию парниковых комплексов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширит участие в национальной программе по созданию парниковых комплексов в Египте, которая уже реализуется при содействии республики. Договоренность об этом была достигнута по время посещения Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте Сергеем Рачковым тепличных хозяйств Национальной компании по защищенному земледелию. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Египте.
Руководитель дипмиссии посетил тепличное хозяйство и производственную линию по сортировке и упаковке овощей в районе города Эль-Ашир-мин-Рамадан. Здесь работают тракторы BELARUS производства Минского тракторного завода.
Сергей Рачков встретился с руководством Агентства по национальным проектам и Национальной организации по защищенному земледелию. "Обсуждены перспективы расширения участия белорусской стороны в национальной программе создания парниковых комплексов путем предоставления технологий строительства теплиц, поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, изучения возможностей экспорта продукции египетских парниковых хозяйств в Республику Беларусь", - проинформировали в посольстве.
Достигнуты договоренности об осуществлении в ближайшее время новых поставок тракторов BELARUS для использования в египетских теплицах.-0-
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