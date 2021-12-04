Беларусь рассматривает договоренности с Россией по газу как ресурс покрытия санкционных убытков

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает договоренности с Россией по газу в том числе как ресурс покрытия санкционных убытков. Соответствующие заявления сделал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия достигли договоренностей по цене на газ в следующем году. По сравнению с текущем годом она не изменится. Дмитрий Крутой считает это хорошим конкурентным преимуществом. "Если на европейских рынках сегодня газ стоит больше $1 тыс., а у нас $128,5 - это огромное конкурентное преимущество и один из ресурсов в том числе покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, определенных издержках", - заявил замглавы Администрации Президента.

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