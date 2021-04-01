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01 апреля 2021, 07:13

Беларусь с 1 апреля повысила экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты

Фото из архива
Фото из архива

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 марта 2021 года №176, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $57,6 за 1 т (ранее - $49,6); прямогонный бензин - до $31,6 за 1 т (ранее - $27,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - до $17,2 за 1 т (ранее - $14,8).

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.-0-

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