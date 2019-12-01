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01 декабря 2019, 09:01

Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №802 от 27 ноября 2019 года, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $90,5 за 1 т (ранее - $88,3).

Пошлина на прямогонный бензин вырастет до $49,7 за 1 т (ранее - $48,5).

На товарные бензины пошлина составит $27,1 за 1 т (была $26,4). Такой же размер пошлины установлен в отношении легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они также были повышены.-0-

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