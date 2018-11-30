30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №860 от 29 ноября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $152 до $135,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $83,6 до $74,3 за 1 т, на товарные бензины - с $45,6 до $40,5 за 1 т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $40,5 за 1 т (была $45,6). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они были повышены.-0-
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