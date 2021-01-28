28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 января 2021 года №42, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $43,8 за 1 т (ранее - $38,7), прямогонный бензин - до $24 за 1 т (ранее - $21,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $13,1 за 1 т (ранее - $11,6).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись с 1 января. Тогда они были снижены.-0-