1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 26 мая 2020 года №316, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $8,3 за 1 т (ранее - $6,8).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $3,7 до $4,5 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $2 до $2,4 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они были снижены.-0-