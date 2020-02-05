Беларусь справедливо ожидает стабилизации подходов в поставках российских нефти и газа - Ляшенко

Игорь Ляшенко. Фото из архива
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь справедливо ожидает стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Игорь Ляшенко проинформировал, что в конце недели пройдут переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ. На этом по-прежнему остается основной фокус внимания белорусской стороны.
"Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации", - подчеркнул он.
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