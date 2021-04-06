Беларусь, Таджикистан и Афганистан подписали на бизнес-форуме 8 документов о развитии партнерства

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Душанбе на бизнес-форуме "Таджикистан - Беларусь - Афганистан" представители белорусских предприятий и организаций провели переговоры с бизнесменами Афганистана и Таджикистана. Подписано восемь документов о развитии партнерства в сферах промышленности, образования, поставок продуктов питания и напитков, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

В форуме приняли участие сопредседатели межправкомиссии - министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко и министр сельского хозяйства Таджикистана Сулаймон Ризои Зиезода, председатель БелТПП Владимир Улахович, посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, а также более 200 представителей белорусских, таджикских и афганских предприятий.

Участники отметили, что, несмотря на пандемию 2020 года, товарооборот Беларуси и Таджикистана вырос более чем в два раза, положительная динамика наблюдалась и в сотрудничестве с Афганистаном. "Основная задача бизнеса - не только сохранить достигнутый уровень взаимной торговли, но и приумножить его. Бизнес-форум "Таджикистан - Беларусь - Афганистан" зарекомендовал себя не только удобной переговорной площадкой, которая позволяет найти новых партнеров, но и основой для совместных проектов, действенным инструментом для оперативного решения вопросов бизнеса, придания импульса сотрудничеству", - рассказали в БелТПП.

На бизнес-форуме рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси, Таджикистана и Афганистана в сферах машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, производства продуктов питания, туризма, фармацевтики, образования, а также актуальные вопросы взаимодействия деловых кругов. Состоялись презентации промышленного, экспортного, туристического потенциала трех стран, перспективных инвестиционных проектов.

Мероприятие организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана.

По завершении форума состоялось открытие выставки Made in Belarus, посвященной сельскому хозяйству, продуктам питания и туризму, участие в ней принимают 40 белорусских компаний. Организатор выставки - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Кроме того, 7 апреля пройдет масштабное событие для предприятий агропромышленного комплекса - аграрный форум "ТаджБелАгро", организованный министерствами сельского хозяйства двух стран. На нем деловые круги смогут поделиться опытом по актуальным вопросам растениеводства и животноводства, обсудить промышленную кооперацию в области производства сельхозтехники, ознакомиться с требованиями, предъявляемыми Таджикистаном к сертификации продуктов питания, и процедурами таможенного оформления экспорта, импорта, транзита через эту страну, получить необходимую информацию по работе с торговыми сетями.-0-