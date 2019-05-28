Беларусь, Украина и Литва запустят контейнерный поезд между Клайпедой и Одессой

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожные администрации Беларуси, Украины и Литвы, а также компании Containerships (Украина), Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подписали соглашение по реализации нового проекта - организации контейнерного поезда Containerships train в сообщении Литва - Беларусь - Украина и обратно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

"Документ подписали сегодня в Одессе, подпись под ним от Белорусской железной дороги поставил первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов, - рассказали в пресс-центре. - Соглашение направлено на использование и дальнейшее развитие международных перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом поездом Containerships train в сообщении Литва - Беларусь - Украина и обратно по маршруту Клайпеда/Драугисте - Кяна - Словечно - Бровары/Одесса-Порт".

Документ предусматривает проведение совместной работы по согласованию тарифных условий, взаимодействие по вопросам маркетинговой работы, направленной на развитие перевозок по проекту. Отмечается, что стороны открыты для присоединения к этому соглашению других участников.

Поезд будет курсировать не реже двух раз в неделю по согласованному перевозчиками графику.-0-