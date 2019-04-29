Беларусь в 2018 году поставила в институт ядерных исследований в Дубне наукоемкой продукции на $1,5 млн

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров и услуг в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия) в 2018 году составил почти $2 млн, из них свыше $1,5 млн - поставки наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Об этом сообщил сегодня на заседании Координационного совета по сотрудничеству с ОИЯИ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Беларусь участвует в разработке и поставке электроники, создании механических конструкций, высокоточной обработке элементов магнитной подсистемы проекта NICA, а также в разработке физической программы эксперимента на строящемся нуклотроне. NICA - это новый ускорительный комплекс, который создается с 2013 года на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того, как коллайдер NICA будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, - кварк-глюонную плазму.

Белорусские ученые и инженеры принимают самое активное участие в работе на базовых установках Объединенного института ядерных исследований, таких как быстрый импульсный реактор ИБР-2, установка нейтронографии ИРЕН, ускорительные комплексы У-400 и У-400М, которые позволяют проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования. К значимым мероприятиям относится также открытие экспериментального корпуса фабрики сверхтяжелых элементов и запуск ее основной базовой установки - нового циклотрона ДЦ-280.

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне - международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия.-0-