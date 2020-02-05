Беларусь в 2019 году увеличила экспорт компьютерных и ИКТ-услуг на 21,4%

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в целом по Беларуси за 2019 год вырос на 21,4% (при задании 12%), сообщил сегодня министр связи и информатизации Константин Шульган на заседании итоговой коллегии Минсвязи, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам за 2019 год темп роста ВВП Беларуси сложился на уровне 101,2%. В отраслевом разрезе по секции "Информация и связь" обеспечен прирост добавленной стоимости 9,3%. Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП по сравнению с 2018 годом увеличился на 0,8 процентного пункта и составил около 6%", - отметил Константин Шульган.

Доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций в целом по стране составили Br3,669 млрд, темп роста к 2018 году - 108,9%. Министр обратил внимание, что, несмотря на снижение доходов от оказания традиционных услуг (местной телефонной связи, междугородней и международной телефонной связи), более быстрыми темпами увеличиваются доходы от услуг передачи данных и телематических услуг.

Количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет за 2019 год увеличилось на 39 тыс. и на 1 января составило 3,24 млн. Абонентов IPTV стало больше на 164 тыс., их сегодня 2,15 млн. Количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, увеличилось на 413 тыс. и составило 3,38 млн, подключенных по технологии GPON абонентов теперь 2,58 млн (плюс 387 тыс. за 2019 год). Услугу "умный дом" подключили за 2019 год 27,9 тыс. семей, общее число абонентов - 70,4 тыс.

Ширина внешнего канала для доступа в интернет составила 1490 Гбит/с.-0-