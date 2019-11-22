22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году планирует разместить евробонды на сумму более $1 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается 2020 года, то в наших планах есть размещение бондов. Наверное, будем делать это в Лондоне. Сегодня трудно говорить о точном объеме, но эта сумма будет больше $1 млрд", - сказал Сергей Румас.

По его словам, правительство считает наиболее удачным временем для выхода на рынок заимствований первый квартал 2020 года.

"Сегодня идет плановая работа, мы взаимодействуем с банками, выбираем организаторов размещения", - добавил он. Сергей Румас уточнил, что до конца нынешнего года на рынок заимствований выходить не планируется. В этом нет потребности. -0-