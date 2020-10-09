Беларусь в январе-августе снизила экспорт товаров и услуг на 16,2% до $22,9 млрд

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - августе 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 16,2% до $22,952 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за восемь месяцев составил $44,728 млрд, что на 17,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил $21,776 млрд (снижение на 19%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $1,176 млрд (в январе - июле 2019-го положительное сальдо было $438,3 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 18,8% до $36,255 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 18,3% до $17,477 млрд, импорт - на 19,3% до $18,777 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,299 млрд (в январе - августе 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $1,872 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 12,7% до $8,473 млрд. Экспорт услуг сократился на 8,9% до $5,474 млрд, импорт услуг снизился на 18,9% до $2,999 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $2,475 млрд (в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо составляло $2,31 млрд).-0-