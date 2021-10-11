Беларусь в январе-августе увеличила экспорт товаров и услуг до $30,4 млрд

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - августе 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 32,2% до $30,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за восемь месяцев составил $58,482 млрд, что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $28,077 млрд (рост на 28,9%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $2,328 млрд (в январе - августе 2020-го сальдо тоже было положительным - $1,231 млрд).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 33,1% до $48,316 млрд. Экспорт товаров увеличился на 36,2% до $23,87 млрд, импорт - на 30,2% до $24,446 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $576,1 млн (в январе - августе 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $1,249 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 19,8% до $10,165 млрд. Экспорт услуг увеличился на 19,2% до $6,535 млрд, импорт - на 20,9% до $3,63 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $2,904 млрд (в январе - августе 2020 года положительное сальдо составляло $2,48 млрд).-0-