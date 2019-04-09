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Беларусь в январе-феврале экспортировала в Казахстан товаров и услуг на сумму более $91 млн

Экономика 09.04.2019 | 07:15
Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров и услуг в Казахстан за январь-февраль 2019 года составил $91,1 млн, оставшись практически на уровне показателей за аналогичный период прошлого год. Вместе с тем более чем на 5% увеличился белорусский экспорт в Казахстан без учета нефти и нефтепродуктов, достигнув $90,2 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Казахстане

Ключевыми позициями белорусского экспорта в первые два месяца этого года стали молоко и молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, автомобили грузовые, мебель, лекарственные средства, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, говядина замороженная, нефтепродукты, шины.

Внешнеторговое сальдо складывается положительным для нашей страны - плюс почти $78 млн. Это обусловлено снижением в январе-феврале импорта из Казахстана более чем на 26% до $13,2 млн.

В целом торгово-экономическое сотрудничество двух стран характеризуется позитивной динамикой. Казахстан традиционно входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Беларуси и находится на третьем месте среди стран СНГ (после России и Украины).

За прошлый год существенно вырос объем казахстанских инвестиций в экономику Беларуси - до $18,8 млн, что в 4,8 раза больше, чем в 2017-м. Из них прямые инвестиции превысили $18,3 млн (рост в 5,2 раза), в том числе на чистой основе - около $1,4 млн (рост почти в три раза).

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 субъектов, созданных с участием белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования (БелАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", МАЗ, "Бобруйскагромаш" и другие).

В Беларуси действуют 45 предприятий с казахстанским капиталом, в том числе 13 совместных и 32 иностранных. В Казахстане работают 256 компаний с белорусским участием.

В посольстве надеются, что двустороннее экономическое сотрудничество получит значительный импульс к развитию по итогам масштабной выставки белорусских товаров Made in Belarus, которая открылась сегодня в Алматы. Более 50 белорусских предприятий представляют в павильоне "Атакент" около 300 брендов продукции.

Минский тракторный завод, например, презентует сельскохозяйственную технику, адаптированную для условий Казахстана, - трактор BELARUS 921.3. Он значительно меньше по габаритам по сравнению с техникой классического производства, что позволяет обрабатывать сады и виноградники, не повреждая плоды. БелАЗ демонстрирует на выставке натурные образцы 90-тонных самосвалов серии 7558, которые успешно работают на карьерах Казахстана.

Свою продукцию представляет и предприятие "Горизонт". Его телевизоры под маркой Horizont уже поставляются в Казахстан. В 2019 году планируется поставка около 10 тыс. телевизоров с разрешением 4К и функцией Smart TV. Кроме того, предприятие организует выпуск телевизоров на контрактной основе для крупных сетей по продаже бытовой техники и электроники Казахстана. В ближайшее время планируется открытие центра сервисного обслуживания Horizont в Казахстане.

Актуальные вопросы сотрудничества деловые круги обсудят на казахстанско-белорусском бизнес-форуме, который также проходит в эти дни в Алматы. Стороны проводят переговоры на тему производственной кооперации, создания совместных предприятий в сельскохозяйственной сфере, горнодобывающей промышленности. Речь идет и о реализации инфраструктурных проектов, трансфере технологий и научно-техническом взаимодействии, взаимных инвестициях и финансировании экспортных поставок, развитии сотрудничества в здравоохранении и туризме.-0-

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Теги
Беларусь, Казахстан, статистика, экспорт
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