Беларусь в январе-феврале нарастила экспорт в Индонезию и Сингапур

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-феврале этого года нарастила экспорт в Индонезию почти на 16%, в Сингапур - более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Индонезии.

Белорусский экспорт в Индонезию за первые два месяца практически достиг $30 млн (116% к уровню 2018 года). В целом торгово-экономические отношения с этим государством развиваются динамично. Товарооборот в 2018 году достиг рекордного уровня в $257,7 млн, том числе экспорт - $227,3 млн. При этом экспорт отечественных товаров в Индонезию достиг рекордного показателя за 25-летний период с момента установления дипотношений.

Основу поставок в Индонезию составляют калийные удобрения, автомобильная техника, шины, полиамиды, медицинская мебель, приборы и изделия для медицинского оборудования.

Увеличивается также экспорт белорусских товаров в Сингапур. За январь-февраль он достиг почти $4 млн (более 122% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Основу поставок в эту страну в прошлом году составляли смазочные масла, алюминий, проволока из нелегированной стали, медь, электроприборы. Общий объем экспорта за 2018 год составил $18,5 млн, при общем объеме товарооборота почти $51 млн.-0-