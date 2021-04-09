Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 16% до $6,45 млрд

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-феврале 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 16% до $6,45 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за два месяца составил более $12,145 млрд, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил свыше $5,69 млрд (рост на 10,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $756,1 млн (в январе 2020-го сальдо тоже было положительным - на уровне $396,4 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 16,7% до $9,945 млрд. Экспорт товаров увеличился на 21,2% до $5,016 млрд, импорт - на 12,4% до $4,928 млрд. Сальдо сложилось положительным в размере $88 млн (в январе 2020 года оно было отрицательным и составляло $245,4 млн).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 0,1% до $2,2 млрд. Экспорт услуг увеличился на 0,8% до $1,43 млрд, импорт услуг уменьшился на 1,9% до $766 млн. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $668,1 млн (в январе 2020 года положительное сальдо составляло $641,8 млн).-0-