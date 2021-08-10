Беларусь в январе-июне увеличила экспорт товаров и услуг на 32,7% до $22 млрд

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-июне 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 32,7% до $22,062 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за шесть месяцев составил $42,399 млрд, что на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $20,337 млрд (рост на 28,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $1,725 млрд (в январе-июне 2020-го сальдо тоже было положительным - $782,4 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 33,4% до $34,894 млрд. Экспорт товаров увеличился на 37,6% до $17,228 млрд, импорт - на 29,5% до $17,666 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $437,3 млн (в январе-июне 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $1,121 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 18,8% до $7,504 млрд. Экспорт услуг увеличился на 17,6% до $4,833 млрд, импорт - на 21% до $2,671 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $2,162 млрд (в январе-июне 2020 года положительное сальдо составляло $1,903 млрд).-0-