Беларусь в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт товаров и услуг на 12,8% до $33,3 млрд

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 12,8% до $33,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за одиннадцать месяцев составил более $64,5 млрд, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил почти $31,3 млрд (снижение на 17,5%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $1,98 млрд (в январе-ноябре 2019-го положительное сальдо было $233,7 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 15,9% до $52,3 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 14% до $25,4 млрд, импорт - на 17,6% до $26,9 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,5 млрд (в январе-ноябре 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $3,1 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 11,7% до $12,2 млрд. Экспорт услуг сократился на 8,7% до $7,8 млрд, импорт услуг снизился на 16,8% до $4,4 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере почти $3,5 млрд (в аналогичном периоде 2019 года положительное сальдо составляло $3,3 млрд).-0-